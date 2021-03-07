Двоє травмованих у смертельні аварії в Польщі мешканці Тернопільщини

Нагадаємо, що у Польщі 6 березня перекинувся автобус "Познань-Херсон", який зареєстрований на території Тернопільської області. В аварії попередньо загинули 6 осіб та постраждали 35.

В управлінні Держпраці у Тернопільській області повідомили, що автобус належить підприємцю з Тернопільщини Тарасу Стецику. Двоє травмованих водіїв теж мешканці Тернопільщини.

Польські правоохоронці кажуть, що за кілька секунд до трагедії, яка сталася неподалік Кашице швидкість автобуса впала вдвічі.

Полісмени Польщі отримали тахограф автобуса (це пристрій, який автоматично записує швидкості, відстані, а також певні активності водіїв). За його даними, буквально за кілька секунд перед аварією водій автобуса різко почав знижувати швидкість.

Трасою автобус рухався приблизно 96 – 97 кілометрів за годину.

А за 4 секунди до ДТП – вже 45 кілометрів за годину.

Також стало вже відомо, що обидва водії постраждалого автобуса були тверезими. Чоловікам зробили аналіз крові й на наявність наркотиків та інших токсинів, і тести нічого протиправного не показали.