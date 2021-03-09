Сергій Надал домовився про добудову водної арени Тернопіль

Держава забезпечить свою частку фінансування для повноцінного запуску центру водних видів спорту “водна арена Тернопіль”

Головне. Міський голова Тернополя Сергій Надал домовився про співфінансування державою закінчення робіт на водній арені “Тернопіль” під час засідання Ради розвитку громад та територій за участі президента України Володимира Зеленського.

Виступаючи перед учасниками заходу Сергій Надал наголосив на потребі продовжити роботи і пообіцяв, що місто профінансує свою частину робіт за умови, що держава підтримає цей важливий проєкт.

Цитата. “Завдяки співпраці Фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету сьогодні на території міста споруджується найбільший водний спортивний об’єкт - водна арена Тернопіль. Пане президенте, Ви мали можливість бути на місці. Побачити масштабність цього об’єкту, його перспективи, необхідність його створення. Сьогодні є необхідно продовжити розвиток цього об’єкта. Прошу Вас в цьому році підтримати завершення будівництво водної арени “Тернопліь”. При умові, що держава виділить свою частину фінансування, місто виділить свою частину фінансування”, - сказав Сергій Надал.

У відповідь, президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив проведені роботи і пообіцяв посприяти у завершенні робіт на водній арені “Тернопіль”.

“Я вважаю, що треба допомогти добудувати. Всі, хто це бачив, визнають, що є чим пишатися. Ви молодці. Спільно ми все добудуємо”, - зазначив Володимир Зеленський.

Що виграє Тернопіль. Водна арена “Тернопіль” належить до найбільш перспективних та унікальних спортивних об’єктів в Україні. Тернопіль має добру практику проведення міжнародних змагань з водних видів спорту. Зокрема тут регулярно відбуваються етапи чемпіонату світу з водно-моторного спорту, що приваблюють тисячі туристів.

Повноцінний запуск веслувального каналу та центру водних видів спорту збільшить привабливість Тернополя, як місця для проведення міжнародних змагань з веслування. У свою чергу такі змагання є потужним поштовхом для розвитку місцевої економіки, створення нових робочих місць.

Варто зауважити. Саме за каденції Сергія Надала почалося бурхливе відновлення спортивних об’єктів у Тернополі.

Зокрема минулого року у місті після капітального ремонту відкрився фізкультурно-оздоровчий комплекс для занять ігровими видами спорту такими, як футбол, баскетбол. По суті, це було будівництво нового комплексу. Встановлені нові сучасні енергозберігаючі стіни на сандвіч-панелях, трибуни розраховані на 500 місць. Спортивний комплекс доступний для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп. У комплексі можна проводити змагання загальноукраїнського чи міжнародного рівнів.

У місті також планується збудувати унікальний та єдиний в Україні трамплін для занять зимовими видами спорту.

Крім того, у Тернополі активно розвивається мережа велодоріжок, спортивних майданчиків і створюються більше місць для піших прогулянок і заняття активними видами спорту.

Розвиток спортивних об’єктів є одним з пріоритетів чинного міського голови Сергія Надала, який присутній у його виборчій програмі 2020 року.

Міський голова Тернополя вважає розвиток спортивної інфраструктури одним з головних елементів розвитку місцевої економіки та укріплення здоров’я нації.