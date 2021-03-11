ДТП на Тернопільщині: одна людина загинула, а двоє з травмами потрапили до лікарні

Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася 10 березня близько 20.15 в Підволочиському районі.

На дорозі Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка, неподалік села Кам'янки, не розминулися два автомобілі. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Daewoo не впорався з керуванням, автівку занесло і викинуло на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся з боковою частиною автопоїзда у складі Renault Magnum Renault Magnum. Вантажівка рухалася з напівпричепом без пасажирів з вантажем вагою 10 тонн.

В результаті удару передній пасажир автомобіля «ЗАЗ-DAEWOO», житель Тернопільського району 1983 року народження, від отриманих травм загинув на місці події. Водій даного автомобіля та ще один пасажир отримали тілесні ушкодження.

Кермувальника легківки затримали. Триває слідство.