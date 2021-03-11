На Тернопільщині спостерігається неблагополучна ситуація із захворюваністю на COVID-19

Епідеміологічну ситуацію щодо стану захворюваності на COVID-19 у Тернополі та області обговорили на засіданні оперативного штабу.

«Станом на 11 березня ситуація із захворюваністю на COVID-19 класифікується як неблагополучна. Ми продовжуємо перебувати у стані епідемії. Область віднесено у «помаранчеву» зону карантину. Спостерігаємо стійку тенденцію до ускладнення, що проявляється в наступному: ріст захворюваності, зростання показників інцидентності, перевищення порогових значень для грипу, ГРВІ та COVID-19, зростання числа людей, що продовжують хворіти, зростання числа госпіталізацій, ріст числа пацієнтів, що потребують кисневої підтримки, ріст числа осіб, що помирають, і кількість одночасно діючих спалахів хвороби. Відмічаємо, що серед померлих збільшилася частка людей віком від 40 до 60 років. Невеликим позитивом є те, що вікова структура хворих серед дітей в місті складає 5%», - аналізує ситуацію захворюваності на ковід лікар – епідеміолог Володимир Паничев.

Під час засідання також було зазначено, що в області зафіксовано перевищення двох критеріїв, за якими, в тому числі, оцінюється приналежність до певної зони карантину. Один з них – це рівень перевищення порогу на ГРВІ, грип та COVID-19, який складає + 47%, та перевищення другий день поспіль показника росту госпіталізації - 60% і більше. Якщо таке зростання спостерігатиметься і сьогодні, 11 березня, є загроза в найближчому часі потрапити у «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

Щодо ситуації в місті, перевищення порогу захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 наразі не спостерігається. Більше того, цей показник на 14,5 % нижчий, від розрахункового порогового значення. Однак, щодня третина нових зареєстрованих випадків COVID-19 фіксується саме у Тернополі, що засвідчує серйозну ситуацію із захворюваністю на коронавірус у місті.