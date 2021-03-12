Народна депутатка з Тернополя просить уряд виділити кошти на лікування важкохворих дітей

Народна депутатка з Тернополя Людмила Марченко звернулася з листом до Президента України Володимира Зеленського та до Міністра охорони здоров'я Максима Степанова з проханням про виділення коштів з Державного бюджету України на придбання препаратів для лікування дітей з діагнозом спінальна м’язова атрофія.

Депутатка дане звернення також розмістила на своїй сторінці у Фейсбук.

Звернемо увагу, що спінальна м’язова атрофія – чи не найрозповсюдженіше серед рідкісних захворювання. СМА вважають генетичним убивцею номер один для малюків до двох років. Згідно з даними реєстру, нині в Україні потребують лікування 239 дітей.