У приватному будинку в Тернополі стався вибух, опіки 80-90% отримали батько та син

Внаслідок вибуху в одному із приватних будинків Тернополя двоє людей у реанімації. Опіки отримали батько та син. Усіх небайдужих просять допомогти!

До рятувальників надійшло повідомлення про вибух та пожежу в приватному будинку на вул. Самчука 11-го березня в 11 год. 52 хв.

Як зазначають в обласному Управлінні ДСНС, до місця події пожежники прибули в 11 год. 58 хв. та виявили, що горять речі домашнього вжитку на площі 5м.кв в приміщенні кухні. Пожежу ліквідували за 10 хвилин, о 12.09. Залучались 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу. Деталі встановить слідство.

Внаслідок пожежі термічні опіки отримали двоє чоловік, господар будинку обгорів на 80-90%, а його син на 50%.

Батька Олега Мудрого та сина Дмитра доправили у реанімацію опікового відділення лікарні номер 8 у Львові. Зараз вони перебувають у тяжкому стані. Про це пише на своїй сторінці у Фейсбук мати потерпілого Дмитра Олена Мудра.

Всіх небайдужих просять допомогти: матеріально -коштами на картку матері Дмитра: 4149 4393 1667 9731 Олени Мудрої (номер телефону 0679452255). Для тих у кого проблеми з першою карточкою є друга 5168 7554 5985 3376 карта Мудрого Павла (старшого сина).