В Тернополі вакцинувався відомий вчений в галузі інфекційних хвороб та епідеміології

У Тернополі від коронавірусу вакцинувався відомий вчений у галузі інфекційних хвороб, епідеміології та військової епідеміології – Михайло Андрейчин. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОДА.

Науковець більшу частину свого життя вивчає інфекційні хвороби та епідеміологію. Він має 12 наукових ступенів та звань, як в Україні, так і за її межами. Отримав близько 13 відзнак вищого рівня, серед яких нагорода Ярослава Мудрого АН вищої школи України, премія імені Братів Лепких, медаль «Ветеран праці» та багато інших. А з 1997 році очолив ініціативну групу, зусиллями якої створено Асоціацію інфекціоністів України. Відтоді й донині є президентом Асоціації.

Вчений зазначає, що за своє життя і наукову діяльність зрозумів багато важливих речей, а саме, як боротися з інфекціями та епідеміями. І одним з найдієвіших способів є - вакцинація.

«Зі свого наукового досвіду мені відомо, що вакцинування за всю історію, відколи його винайшли, допомагало долати смертельні хвороби, від яких практично не було лікування. Ми стикнулися з новою пандемією – COVID-19, яка змогла зупинити весь світ. Тому, я вважаю своїм завданням вакцинуватися, щоб убезпечити себе та оточення», - зазначив Михайло Андрейчин.