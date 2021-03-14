В Україні оновили карантинні зони: якого кольору Тернопільщина

Міністерство охорони здоров'я 13 березня оновило розподіл на карантинні зони. У "червоній" зоні" знаходяться чотири області, у "помаранчеву" включили Київ та ще дев'ять областей.

На сьогоднішній день до «червоної» зони належать чотири області: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька.

У «помаранчевій» зоні – Київ, Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська області.

Решта регіонів опинилися у більш безпечній, "жовтій" зоні.

У МОЗ також повідомляють, що показник госпіталізацій перевищує 60 на 100 тисяч населення станом на 12 березня у Києві, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Хмельницькій, Чернівецькій областях.