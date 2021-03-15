На Тернопільщині у трьох ДТП травмувалося шестеро людей

На Тернопільщині у трьох автопригодах травми отримали шестеро людей.

13 березня в Тернополі на вулиці Острозького водій автомобіля Mitsubishi Colt збив 60-річну місцеву мешканку. Жінка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході. Її з переломом ноги госпіталізували до лікарні.

Ще одна ДТП трапилася на автошляху Тернопіль-Скалат-Борщів-Жванець, неподалік населеного пункту Сков’ятин. Кермувальник ВАЗ-21310, не врахував погодних умов та дорожньої ситуації і виїхав на зустрічну смугу. Як результат – врізався в авто Фіат Скудо. За медичною допомогою звернулася 25-річна пасажирка автомобіля ВАЗ-21310 жителька села Збручанське, Мельниця-Подільської ОТГ.

12 березня на вулиці Львівська в Тернополі водій іномарки БМВ не впорався з керуванням та, виїхавши на зустрічну смугу, зіткнувся з бусом Мерседес. Травми різного ступеню отримали четверо пасажирів обидвох транспортних засобів.

За фактами дорожньо-транспортних пригод розпочато кримінальні провадження. В усіх кермувальників відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка, наголошують у поліції.