У Тернополі триває будівництво сучасної станції знезалізнення води

Залучені міжнародні консультанти, використовуються американські технології

Масштабні роботи з будівництва сучасної станції знезалізнення води та реконструкції діючої насосної станції №4 продовжуються у Тернополі. Станція подає воду для потреб близько 75% населення міста, тому її якість неабияк важлива.

Працюватимуть сім груп фільтрів

За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, також там впроваджуватиметься новий метод знезараження води. Він зможе забезпечити більш ретельне й швидке усунення більшості мікроорганізмів. Мова йде про знезараження змішаними оксидантами. Обладнання станції буде оснащене автоматичною системою управління.

«У Тернополі вода подається із глибин водоносного горизонту та містить в собі чимало металів. Тому вже багато років ми думали над тим, як покращити її якість та очистити. І нам вдалося залучити кошти міжнародних фінансових донорів та запросити до роботи міжнародних консультантів. Вони постійно працюють на майданчику водопровідної насосної станції №4. Нова станція знезалізнення води за допомогою семи груп напірних фільтрів забере всі негативні домішки і метали з води, що подається тернополянам», - повідомив Сергій Надал.

Станція запрацює до кінця 2021 року

За словами міського голови, під час будівництва використовуються найсучасніші технології, які широко поширені у США.

«Нова станція знезалізнення води суттєво вплине на якість води, покращаться її смакові характеристики та запах. Під час будівництва використовуються найсучасніші технології, які широко поширені у США. Адже наша головна мета - це добра і очищена вода у кранах тернополян», - підсумував Сергій Надал.

Сергій Надал додає, що реалізувати цей масштабний проєкт заплановано до кінця 2021 року. За цей час тут завершиться будівництво і облаштування фільтрувальної техніки та розпочнуться усі інші внутрішні роботи.

Станом на березень 2021 року на майданчику завершуються роботи з будівництва фундаменту будівлі станції знезалізнення (змонтовано 95% металоконструкцій), продовжуються роботи з будівництва резервуара оборотної води об’ємом 500 м.куб, змонтовано запірну арматуру (затвор) діаметром 800 мм на вході одного з двох водоводів, які постачають воду з Верхньо - Івачівського водозабору.