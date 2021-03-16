Обласна дитяча клінічна лікарня отримала кардіореанімаційне обладнання в рамках акції «Серце до серця»

Медичне обладнання, придбане в рамках Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця – 2020», передали сьогодні Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні.

У 2020 році акція проходила під гаслом «Дитяче серденько, живи!» тривала з 1 квітня по 30 вересня.

Як розповідає начальник управління сім'ї та молоді ОДА Андрій Човган, акція була присвячена збору коштів на закупівлю кардіореанімаційного обладнання для діагностики та лікування дітей з вадами серця. За час акції вдалося зібрати більше 140 тисяч гривень. За ці кошти придбали монітор пацієнта STAR800F з модулем вимірювання СО2 та аксесуарами, 5 пульсоксиметрів «БІОМЕД» ВР-10М, насос інфузійний «БІОМЕД» МЕ 600. Діагностика та лікування дітей області цим обладнанням здійснюватиметься безкоштовно.