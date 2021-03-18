На Тернопільщині минулої доби троє людей померли від отруєння газом

Отруєння чадним газом - причина трьох смертей за минулу добу на території Тернопільської області, зазначають у Відділі комунікації поліції.

О 8 ранку 17 березня на лінію "

102" надійшло повідомлення від старости одного із сіл Борщівського району. Чоловік повідомив, що виявив тіло місцевого жителя, 1963 року народження. Після огляду експерту стало відомо, що загиблий курив у ліжку.

В результаті цього загорілися речі і потерпілий отримав опіки тіла та отруївся чадним газом. Слідів насильницької смерті фахівці не виявили.

Того ж вечора через отруєння чадним газом загинуло ще двоє жителів Тернопільського району. Потерпілі - 1961 та 1947 року народження. Тіла односельчан у власному житлі виявили сусіди. Попередня причина смерті - отруєння чадним газом.