У Тернопільській області спостерігається високий рівень аварійності

Через погодні умови в Тернопільській області спостерігається високий рівень аварійності. А у 4-х областях Західної України фіксують критичну аварійність.

Про це інформує Національна поліція у Facebook

За минулу добу у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло дев’ять людей, травмовано – 66. Критичний рівень аварійності – у п’яти областях, напружена обстановка – у ще п’яти регіонах.

Критичною за рівнем аварійності ситуація є у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській і Луганській областях.

Високий рівень аварійності (зростання кількості ДТП від 10 до 50 відсотків) зафіксовано у Тернопільській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській і Донецькій областях.