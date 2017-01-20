Питання виділення землі учасникам АТО по вул. Львівській залишається відкритим. 20 січня - засідання «земельної комісії»

Сьогоднішня "земельна комісія" з питанням виділення землі по вул. Львівській для учасників АТО в ТОДА закінчилась ультиматумом. Про це повідомляє Ружена Волянська.

1. Жоден наказ не має права вийти з Держгеокадастру щодо погодження виділення землі по вул. Львівській під садівництво;

2. До 20.01.2017 р. начальник Держгеокадастру в Тернопільській обл. повинен надати план дій управління щодо передачі землі під індивідуальне будівництво для учасників #АТО міста Тернополя.

В іншому разі, учасники АТО змушені переходити до радикальних дій та акцій протесту.

Нагадаємо, що наступне відкрите засідання "земельної комісії" відбудеться 20.01.2017 р. в ТОДА о 16.00.