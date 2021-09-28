Тернопіль перетворився на центр обговорення молодіжної політики та майбутнього України

У Тернополі відбувся форум молодіжної столиці “МолоДійТе”

Головне. Цими вихідними у Тернополі відбувся масштабний Всеукраїнський форум Молодіжної столиці України "МолоДійТе”.

У роботі форуму взяли участь більше 20-ти молодіжних організацій Тернополя. Загалом прибуло більше 800 учасників з усієї України. У нашому місті вкотре зібралися цікаві спікери, серед яких громадський та політичний діяч, а також волонтер-Сергій Притула; український кіносценарист, письменник, громадський діяч — Олег Сенцов; кінорежисер та письменник — Сашко Лірник; соліст українського гурту "Антитіла", молодіжний полол UNICEF в Україні, співзасновник БФ "Вільні ЮА" - Тарас Тополя.

Дослівно. За словами міського голови Сергія Надала, Тернопіль насправді добре місце для обговорення тепершінього, минулого і майбутнього.

“Тернопіль-місто унікальне, адже тут багато молоді, студентів, але поряд з цим у місті надзвичайно сильні патріотичні, національні, духовні традиції. Саме тому в Тернополі найгармонійніше дискутувати на тему національно-патріотичного виховання, волонтерства, духовності, збереження культурних традицій та мистецтва. Це добре місце для обговорення, як нашого минулого так і візій майбутнього”, - зазначив Сергій Надал

Чому це важливо

Сергій Надал також розповів про переваги, які Тернопіль отримав за час, поки наше місто було молодіжною столицею України, починаючи з 2020 року. У першу чергу йдеться про налагодження успішної комунікації між молоддю та місцевим самоврядуванням.

"Тернопіль отримав статус "Молодіжна столиця України" лише завдяки тому, що з'явилась реальна співпраця між молодіжними громадськими організаціями та владою міста. Декілька років поспіль нам вдавалось дійти до фіналу, проте далі справа не рухалась. І власне, коли налагодили активну співпрацю, ми отримали це звання та почали реалізовувати нові проєкти, – зазначив Сергій Надал.

“Під час періоду реалізації статусу Молодіжної столиці в рамках усіх проєктів ми також провели соціологічне опитування щодо рівня задоволеності молоді, тим що відбувається у місті та основною проблематикою. Отримавши результат, нам було приємно бачити, що показники у Тернополі – одні з найкращих. Опитування нам показало, чим молодь задоволена, а де є слабкі місця. Навіть там, де були високі результати, розуміли, що немає меж досконалості. Завдяки цим результатам маємо акценти, на яких потрібно зосередити увагу в майбутньому, а це, зокрема, питання безпеки і булінгу, а також економічної гарантованості майбутнього”, - зауважив Сергій Надал.

В рамках форуму відбулося кілька панельних дискусій на тему молодіжної політики та майбутнього України.

Тернопіль підтримав Український пакт заради молоді-2025, що закладає напрямки молодіжної політики у наступні роки. Зокрема йдеться про покращення ситуації у сфері створення робочих місць для молоді з достойною оплатою праці.

"Молодь є рушійною силою змін. Надаючи підтримку молоді сьогодні, ми інвестуємо в майбутнє України. Саме тому важливо створити умови для реалізації молоді в Україні – саме це і було метою ініціативи Український Пакт заради молоді, що з 2016 року об’єднала зусилля держави та бізнесу заради вирішення проблем освіти та зайнятості молоді", - зазначив Сергій Надал.

Також Тернопіль урочисто передав естафету статусу Молодіжна столиця України місту Острог Рівненської області. Сергій Надал відзначив, що такий статус дає багато можливостей для розвитку і висловив готовність поділитися успішним досвідом Тернополя.

“Щиро бажаю з честю пронести це звання, успішно провести 2022 рік, внести нову потужну хвилю у розвиток молодіжного руху не тільки в Острозі, а й у всій Україні. Наша команда і місто як Молодіжна столиця завжди готові допомагати вам", - наголосив Сергій Надал.

Нагадаємо

У 2020 році під час форуму "Молодь Оffline" місто Тернопіль офіційно отримало статус Молодіжної столиці України.

За цей час Тернопіль отримав найвищі оцінки у рейтингу благополуччя молоді. Індекс використовується для оцінки якості молодіжної політики на муніципальному рівні та укладається під егідою фонду ООН у галузі народонаселення. Індекс благополуччя молоді у Тернопільській міській територіальній громаді в 2020 році становить 0,74 (де мінімально – 0, максимально – 1), що є найвищим показником в Україні. Індекс враховує кілька важливих показників. У Тернополі найкращі можливості молодь відзначає за показниками: використання інформаційно-комунікаційних технологій (0,98), можливості для освіти та науки (0,85), участь у політичному (0,78) та громадському (0,72) житті. Загалом для обрахунку індексу використовується оригінальна методика розроблена фахівцями Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України та представництва фонду ООН у галузі народонаселення. Індекс формується на основі опитування думки молодих людей. Враховуються 49 первинних показників. Загалом було опитано більше трьох сотень тернополян віком від 14 до 35 років. Індекс використовується для моніторингу якості молодіжної політики, а також є зручним способом залучення молоді до прийняття рішень на місцевому рівні.