У Бучачі внаслідок пожежі загинула людина

пожежа п 6533До рятувальників 28 вересня о 10:10 надійшло повідомлення про те, що в м. Бучач Чортківського району на вул. Стрипна виникла пожежа приватного житлового будинку.

На місці події виявили тіло власника будинку, 1953 року народження.

Внаслідок пожежі знищено житлову кімнату, перекриття, меблі та речі домашнього вжитку на площі 30 м. кв., пошкоджено облицювання стін та стелі, три вікна.

Пожежу ліквідовано черговим та резервним караулами 9-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються фахівцями.

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