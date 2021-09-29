У Бучачі внаслідок пожежі загинула людина

Історія успіху із с. Котюжино на Збаражчині: через неформальне навчання до реалізації мрії «Живе у нашому селі, недалеко від школи, дуже хороша молода жінка Айшат Шахілова, яка переїхала разом з родиною з Казахстану в Тернопільську область на Вишнівеччину, мама двох діток 3 і 8 років....

В обласній бібліотеці відновлюють роботу клуби іноземних мов Тернопільська обласна біблiотека для молоді відновлює клуби з вивчення іноземних мов. У бібліотеці зазначають, що заняття є безкоштовними за наявності читацького квитка на 2021 рік.

Профі-тайм для тернопільських гімназистів: Ким бути у майбутньому? Профі-тайм «У пошуках майбутнього. Ким бути?» для 9-класників гімназії «Гармонія» м. Тернополя організували фахівці Тернопільської обласної бібліотеки для дітей.

Центр науково-технічної творчості проводить набір у гуртки Запис у гуртки технічного та спортивно-технічного напрямку триває з 1 по 15 вересня 2021 року, навчання — безкоштовне і відбувається в позаурочний час на базі Тернопільського обласного комунального...