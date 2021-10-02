Допоможіть встановити особу загиблого чоловіка у ДТП під Тернополем

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталась 2 жовтня близько 3:00 на автодорозі поблизу села Смиківці Тернопільського району.

За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля наїхав на пішохода, який йшов проїжджою частиною дороги. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Поліцейські з’ясовують обставини автопригоди та встановлюють особу загиблого.

Чоловік був одягнений у світлий светр, синю сорочку, темно-сині джинси та коричневі кросівки. На вигляд йому приблизно 50-55 років.

Якщо ви були очевидцями даного ДТП, проїжджали повз та маєте записи з відеореєстратора, а також впізнали особу загиблого, поліцейські просять повідомити за номером у Тернополі: (0352) 27-12-84 або на лінію 102.