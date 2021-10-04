Дві людини загинули і двоє госпіталізовано внаслідок автопригод на Тернопільщині

Дві людини загинуло, ще двоє з травмами потрапили до лікарні – результати чотирьох дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на дорогах Тернопільщини впродовж 1-3 жовтня, інформують у відділі комунікації поліції.

У п'ятницю, 1 жовтня, водій автомобіля ВАЗ-2107, керуючи автомобілем, збив пішохода. Аварія трапилася в селі Зубрець Чортківського району. Жінка, 1936 року народження, переходила проїжджу частину дороги. В результаті удару, потерпіла отримала тілесні ушкодження . Її доправили до лікарні.

Із закритим переломом гомілки до медзакладу «швидка» доправила 30-річного жителя Тернопільського району. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що аварія трапилася в селі Великі Гаї. За попередньою інформацією, потерпілий їхав на велосипеді і потрапив під колеса «BMW».

ДТП з летальним наслідком сталася 2 жовтня неподалік села Смиківці. На автодорозі Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка о 3:28 водій автомобіля «БАЗ Т713.12» не врахував дорожньої ситуації та збив перехожого. Потерпілий на момент нещастя перебував на проїжджій частині дороги. Лікарі, які виїжджали на місце ДТП, констатували смерть. Загиблий - житель Тернополя, 1970 року народження.

В ніч з 2 на 3 жовтня, близько 1:30, в селищі Вишнівець Кременецького району не розминулися вантажівка та позашляховик Toyota. В результаті удару кермувальник легкового автомобіля загинув на місці події.

У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. По всіх автопригодах триває слідство.