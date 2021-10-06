Тернопільщина може перейти у «помаранчеву» зону карантину: кількість хворих на ковід зростає

Захворюваність зростає

В Україні зростає захворюваність на коронавірусну хворобу. Щодня фіксується в середньому 8000 нових випадків. Тиждень тому фіксували майже удвічі менше нових випадків. Такий рівень захворюваності останній раз фіксували ще навесні цього року.

Станом на початок жовтня найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській та Чернівецькій областях.

У Тернопільській області фіксується близько 400 нових випадків коронавірусної хвороби, а у самому Тернополі близько 60 випадків. Загалом ситуація поки що стабільна. Однак, на за словами медиків, за збереження темпів зростання захворюваності може різко погіршитися, якщо населення не буде у достатній мірі охоплене вакцинацією і не буде дотримуватися заходів безпеки.

Загалом Тернополі від початку епідемії захворіло 21 649 з них 20 319 пацієнти одужало. Зафіксовано 339 летальний випадок. У лікарнях Тернополя – 159 хворих на COVID-19, що на 17 % більше ніж минулого тижня. З них, 133 потребують кисневої підтримки, а 7 підключені до апаратів ШВЛ.

Де можна вакцинуватися

- На сьогодні у Тернополі створені всі можливості для щеплення усіма доступними та сертифікованими вакцинами. Вакцинацію можна пройти у центрах масової вакцинації за попереднім записом:

- Центр дозвілля і молодіжних ініціатив ім. Довженка, просп. Злуки, 45/ 09:00-16:00 /Pfizer-BioNTech/+380678811066

- ТЦ «Епіцентр», вул. Поліська, 7/09:00-18:00/Pfizer-BioNTech/+380678811066

- ТРЦ «Подоляни», вул. Текстильна, 28/09:00-18:00/Moderna (ревакцинація)/+380678811066

- вул. Шпитальна, 4/09:00-16:00/AstraZeneca, CoronaVaс/+380678811066

- «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр», вул. Руська, 47/09:00-16:00/CoronaVaс, Pfizer-BioNTech, Moderna (ревакцинація)/+380673672390

На сьогодні медики називають вакцинацію єдиним способом уникнути важкого перебігу коронавірусної хвороби, особливо зважаючи на різке збільшення кількості хворих по Україні.

Яких заходів вживає місто

- Садочки та школи працюють у звичному режимі завдяки вчасній вакцинації педагогів. У Тернополі понад 80 % педагогів загальноосвітніх шкіл і дошкільних закладів вакциновані, а тому дотримано усіх необхідних норм для роботи загальноосвітніх закладів. За цим показником Тернопіль у 2-4 рази переважає сусідні регіони.Крім того посилено контроль за дотриманням протиепідемічних заходів.

завдяки вчасній вакцинації педагогів. У Тернополі понад 80 % педагогів загальноосвітніх шкіл і дошкільних закладів вакциновані, а тому дотримано усіх необхідних норм для роботи загальноосвітніх закладів. За цим показником Тернопіль у 2-4 рази переважає сусідні регіони.Крім того посилено контроль за дотриманням протиепідемічних заходів. - Розгорнуто п’ять центрів вакцинації . Працівники усіх комунальних підприємств допускаються до роботи за наявності усіх необхідних щеплень, або негативного тесту ПЛР.

Працівники усіх комунальних підприємств допускаються до роботи за наявності усіх необхідних щеплень, або негативного тесту ПЛР. - Також у місті дотримуються постанови Верховної ради, яка передбачає, що можливі нові карантинні обмеження не будуть розповсюджуватися на суб’єкти господарювання такі, як кінотеатри, ресторани, фітнес-центри у разі, якщо 80 % персоналу пройдуть повний курс вакцинації.

Міський голова Тернополя закликає дотримуватися заходів безпеки і пройти щеплення, щоб зберігати стабільну ситуацію у місті та уникнути повного локдауну.

“Усі ми хочемо продовжувати жити звичним життям. Тому знову прошу Вас робити щеплення для того аби уникнути ускладнень від Covid-19. У нашому місті працює п'ять центрів вакцинації, де Ви можете у будь який зручний для Вас час отримати вакцину. Також Ви можете звернутись для запису до Вашого сімейного лікаря”, - зазначив Сергій Надал.

Нагадаємо

Тернопіль був містом, яке з найменшими можливими обмеженням пройшло попередні хвилю пандемії завдяки вчасно вжитим заходам. Зокрема з березня минулого року працює центр протидії коронавірусній хворобі, що регулярно інформує про загальну епідеміологічну ситуацію, а також рекомендує, які заходи вживати міському самоврядуванню для уникнення локдауну. У місті налагоджено контроль за дотриманням протиепідемічних заходів. Громадський транспорт регулярно проходить обробку знезараження.

Міський голова Тернополя Сергій Надал, підтримував лише справді необхідні обмеження, у ситуації, коли цього вимагали епідемічні загрози. Загалом у своїй діяльності щодо протиепідемічних заходів міська рада орієнтується на досвід ЄС, Канади та інших країн, де такі заходи були найбільш успішними.