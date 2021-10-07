Правоохоронці з’ясовують причину пожежі столярного цеху в Тернополі

За попередньою версією, до пожежі могло призвести або замикання в електромережі, або несправність електричних приладів.

Повідомлення про те, що по вулиці Микулинецькій в обласному центрі в одному з виробничих приміщень сталася пожежа надійшло 6 жовтня близько 14 години.

На місце події виїжджали пожежники та слідчо-оперативна група.

З’ясувалося, за даною адресою розміщений столярний цех. Горів мансардний поверх над виробничим приміщенням площею 380 метрів квадратних. О 16.17 пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно майнову шкоду у великому розмірі) Кримінального кодексу України, повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.