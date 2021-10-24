Двоє тернополян продавали підроблені ПЛР-тести

Схему із виготовлення та продажу фальшивих довідок про ПЛР-тести, зокрема для виїзду за кордон, організували двоє тернополян. За вчинене їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що чоловіки налагодили функціонування у Тернополі так званого «візового центру», де пропонували охочим без проходження лабораторної діагностики на наявність захворювання COVID-19 отримати довідки про ПЛР-тестування.

У документі вказували завідомо неправдивий результат дослідження – негативний та інші дані, необхідні для виїзду за кордон. Вартість однієї довідки становила від 200 до 500 гривень. Щомісяця фірма продавала понад 1000 підроблених тестів клієнтам з усієї України.

Заходи із викриття незаконної оборудки провели поліцейські спільно з працівниками прокуратури та спеціалістами СБУ.

Під час проведення обшуків за адресами проживання правопорушників та за місцями вчинення незаконної діяльності вилучено десятки готових підробок, численні бланки та засоби виготовлення фальшивок, комп’ютерну техніку. Речові докази направлено на проведення відповідних експертиз.

Фігурантам слідчі Тернопільського районного управління поліції оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 Кримінального кодексу України. Їм інкримінують підроблення офіційного документа, який видається підприємством і який надає права та звільняє від обов’язків, з метою використання його іншою особою та збут такого документа, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Тривають слідчі дії щодо встановлення всіх осіб, які скористалися послугами фірми та використали підроблені документи.