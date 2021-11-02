В Чортківсьокму районі іномарка врізалася в мотоблок

З переломом руки та іншими тілесними ушкодженнями в травматологічне відділення Теребовлянської лікарні бригада швидкої госпіталізувала 61-річну жінку. Травми вона отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 1 листопада близько 13:00 неподалік села Сухостав Чортківського району.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля VOLKSWAGEN CADDY не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої ситуації та допустив зіткнення із мотоблоком. Сільськогосподарська техніка рухалася в попутному з іномаркою напрямку.

В результаті аварії до лікарні потрапила пасажирка з мотоблоку. В обох кермувальників взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Проводиться слідство.