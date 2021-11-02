На Тернопільщині розшують жінку, яка викинула у пакеті власне немовля

Новонародженого хлопчика в пакеті на території недіючого молокозаводу селища Товсте знайшла місцева мешканка.

Жінка, проходячи повз, почула дитячий плач. Коли підійшла ближче, то побачила дитину. Вона забрала її, занесла в місцеву їдальню та викликала поліцію.

За словами правоохоронців, хлопчик доношений, народжений, приблизно, добу тому. Його доправили до лікарні з переохолодженням, але загрози життю немає.

Працівники поліції просять усіх мешканців Чортківського району, а особливо селища Товсте, повідомляти інформацію про жінок, які перебували на останніх місяцях вагітності. Цікавлять й ті, хто нещодавно народжував, але дитини не видно. Анонімність гарантується. Інформацію можна повідомити на лінію "102" або за номером (068) 075 44 02, (067) 803 46 09.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно ч.2 ст. 135 (залишення в небезпеці, матір'ю стосовно новонародженої дитини, якщо матір не перебувала в обумовленому пологами стані) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк. Триває слідство, зазначають у відділі комунікації поліції Тернопільської області.