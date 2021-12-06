У Тернополі Daewoo Sens збив жінку на переході

На пішохідному переході у Тернополі автомобіль збив жінку.

42-річну тернополянку із множинними тілесними ушкодженнями госпіталізували в травматологічне відділення.

Аварія трапилася 4 грудня близько 20:00. На місце події виїжджали працівники поліції. За попередньою інформацією, водій автомобіля Daewoo Sens, проїжджаючи вулицею Чехова у напрямку Крушельницької, допустив наїзд на перехожу. Після цього автівка виїхала на смугу зустрічного руху і врізалася в Audi A6.

У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.