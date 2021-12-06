У Тернополі в одному з дворів перехожі виявили тіло 22-річної дівчини

У Тернополі в одному з дворів 6 грудня перехожі виявили тіло невідомої дівчини. Про це надійшло повідомлення на лінію «102» близько 8:30, - зазначають у відділі комунікації поліції.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та медики. Відомості за даним фактом слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Загибла – жителька Тернопільського району, 1999 року народження. Що вона робила в обласному центрі – наразі не відомо.

Причину смерті дівчини експерт зможе назвати лише після проведення судово-медичної експертизи.

Слідчі, спільно із працівниками карного розшуку, кінологами, експертами та іншими працівниками поліції здійснювали подворовий обхід, оглядали територію, спілкувалися з людьми.

Триває слідство.