У Тернополі в одному з дворів перехожі виявили тіло 22-річної дівчини

У Тернополі в одному з дворів 6 грудня перехожі виявили тіло невідомої дівчини. Про це надійшло повідомлення на лінію «102» близько 8:30, - зазначають у відділі комунікації поліції.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та медики. Відомості за даним фактом слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань.
Загибла – жителька Тернопільського району, 1999 року народження. Що вона робила в обласному центрі – наразі не відомо.
Причину смерті дівчини експерт зможе назвати лише після проведення судово-медичної експертизи.
Слідчі, спільно із працівниками карного розшуку, кінологами, експертами та іншими працівниками поліції здійснювали подворовий обхід, оглядали територію, спілкувалися з людьми.
Триває слідство.