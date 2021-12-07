На Тернопільщині внаслідок ДТП загинув пасажир, водій у лікарні

В результаті ДТП на Чортківщині пасажир загинув, а водій з численними травмами потрапив до лікарні.

Як ми вже повідомляли раніше, дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 6 грудня близько 7 ранку у с. Сухостав Копичинецької територіальної громади.

На автодорозі Яблунів-Гримайлів водій автомобіля ВАЗ 2108 на повороті почав обганяти попутний автомобіль.

Він виїхав на смугу зустрічного руху, перетнувши суцільну лінію дорожньої розмітки. Цей маневр призвів до автопригоди, оскільки ВАЗ врізався в зустрічну вантажівку VOLVO.

До лікарні бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала і водія, і пасажира. Проте останнього медикам врятувати не вдалося.

Обоє водіїв попередньо тверезі, але в них взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.