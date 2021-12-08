У Чортківському районі рятувальники витягли з кювету шкільний автобус

Рятувальники надали допомогу в буксируванні шкільного автобуса «Еталон», який прямував до Монастириська й з’їхав у кювет.

Сталася подія 7 грудня о 16:08 на автодорозі поблизу с. Лядське Чортківського району, повідомляють в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області .

На поміч виїхав черговий караул 19-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління і за допомогою лебідки відбуксирував автобус на проїжджу частину.

Дітей в автобусі не було, водій повертався після розвезення школярів по домівках.