Для чого депутату Сороколіту треба, щоб люди під міську раду прийшли з паспортами?

Виборчий округ депутата Івана Сороколіта заліпили оголошеннями з пропозиціями завтра прийти під міську раду і підтримати депутата, в якого нібито хочуть забрати мандат.

Дуже важливо, що Сороколіт просить людей явитися на місце збору обов’язково з паспортом. Нагадаємо, що збір та обробка паспортних даних громадян приватними особами або фірмами заборонено законом. Отримавши такі дані, аферисти можуть оформляти «ліві» кредити.

Однак, як вдалося з’ясувати, Сороколіт просить паспорти не для фінансових афер, а щоб чітко знати, хто з людей, які прийдуть його підтримувати, проживає у його 37-му виборчому округу. Саме для них він підготував продуктові набори, якими він буде «дякувати» за підтримку людей зі свого округу.

Кількість продуктових наборів обмежена, тому депутат намагається «віддячити» саме мешканцям його округу, де він планує знову балотуватися. Щасливі тернополяни зможуть отримати пакет, який включає пачку крупи (гречку), літру олії, печиво «Марія» та пачку чаю.

Нагадаємо, на мітингах від Партії регіонів людей теж постійно просили приходити з паспортами. Після мітингів лише людям з паспортами «десятники» та «сотники» платили від 50 до 10 гривень. Сьогодні такі ж методи «подяки за підтримку» використовують політичні наступники Партії регіонів – «Опозиційний блок» та «За життя».

Нагадаємо, на прес-конференції Тернопільської обласної організації ВО «Свобода», що відбулася 8 квітня, член політвиконкому партії Руслан Кошулинський оголосив про виключення із однойменної партії депутатів Тернопільської міської ради Романа Навроцького, Ігора Турського, Івана Сороколіта.