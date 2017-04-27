Через ремонт у Тернополі перекриють кілька вулиць

Увага, водії! У зв’язку з проведенням капітального ремонту доріг перекриють рух на вул. Січових Стрільців, Клінічна та Шашкевича.

Таке рішення прийнято на засіданні виконавчого комітету.

На цих трьох вулицях заплановано провести капітальний ремонт дорожнього покриття, подекуди із заміною інженерних та каналізаційних мереж.

Рух на вул. Січових Стрільців буде заборонений впродовж місяця з 27 квітня. Натомість на час ремонту буде знято знак «Заборони руху механічних транспортних засобів» та дозволено водіям їздити центральною дорогою міста прямо до ЦУМу.

Вулиця Клінічна буде перекрита з 28 квітня лише на одній смузі руху. А вулиця Шашкевича - з початку травня на час вкладання асфальтобетонного покриття на ділянці від «Старої піцерії» до «Орнави».

Одночасно цього тижня перекриють дорогу на вул. Білецькій, оскільки там триватиме заміна інженерних, каналізаційних мереж та вкладання бруківки.