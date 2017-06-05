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Жахлива аварія на трасі «Львів-Тернопіль»: загинуло двоє людей (ФОТО)

lviv ternopil dtp 1У жахливій аварії загинули 2 людини і 5 постраждали, в тому числі діти, - передає «Вголос».

У неділю, 4 червня, близько 21 години на трасі «Львів-Тернопіль» у с. Підгайчики Золочівського району зіткнулись два легкових авто: «ПЕЖО-5008» та «ВАЗ-2106».

Внаслідок  ДТП загинули водій ВАЗу і один з його пасажирів – обидва мешканці Львова.

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Водій «Пежо», житель міста Золочів, після надання медичної допомоги відмовився від госпіталізації. Ще четверо пасажирів «Пежо», у тому числі двоє дітей 7 та 14 років, госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

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У департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА відзначають, що незадовільні дорожні умови, які могли стати причиною скоєння ДТП, не виявлені. Причини події – з'ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.

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