Останні новини

Тернопільський батюшка вирішив поєднати «приємне з корисним»

1496381778 ustanovi biznes церкаОдіозний отець Анатолій Зінкевич, який є настоятелем Свято-Троїцького духовного центру в Тернополі, схоже, вирішив поєднати «приємне з корисним».

Священнослужитель «дав благословення» на відкриття у приміщенні, що належить церкві, стоматологічного кабінету.

Про це на своїй сторінці в мережі «Фейсбук» розповів тернополянин.

«Тернопіль не перестає дивувати :). Вул. Злуки, Свято-Троїцький духовний центр. Такого екстер'єру стоматологічного кабінетуя за свою практику ще не зустрічав», - пише Микола Сліпаченко.

Нагадаємо, що отець Анатолій Зінкевич, який має хороші зв’язки з владою і бізнесовою елітою Тернополя, нерідко попадав у нашумілі історії. Його особистість є досить неординарною в силу своєї репутації, про що рясніють місцеві інтернет-видання та газети. «Отця Анатолія Зінкевича виключили з УПЦ КП», «В Тернополі одіозний о. Анатолій Зінкевич продовжує захоплювати парк, розширюючи хороми свого храму», – такі заголовки статей з’являються в перших рядах пошуковиків, якщо ввести запит з його іменем. Сайт «Тернополяни» також писав про те, як священик «давав прочуханки» новим патрульним у червні минулого року. Тоді його намагалися оштрафувати за проїзд «під знак» у центрі міста. Та марно. Самі тернополяни теж не з чуток знайомі з хамовитим протоієреєм, який звик брати нахрапом все, що йому потрібно для комфортного життя.

Фото – наочний доказ того, що бізнес і церква – речі невід’ємні та деякою мірою взаємозалежні. А що ви думаєте з цього приводу?

За матеріалами  «Бізнес Компаньйон Тернопіль»

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Новини тернополян

Вдосконалюйте знання іноземних мов влітку!
Понеділок, 05 червня 2017
Thumbnail Якщо у вас канікули або відпустка, а ви ще не спланували свій вільний час - тоді чекаємо на вас в інформаційно-ресурсному центрі "Вікно в Америку" при Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці!
Безробітні жителі Тернопілля можуть безкоштовно вивчати англійську
П'ятниця, 02 червня 2017
Thumbnail На Тернопільщині безробітні мають можливість безкоштовно вивчати англійську.
На Гусятинщині відбувся Турнір пам'яті Тані Сосновської
Середа, 31 травня 2017
Thumbnail Традиційний турнір з волейболу серед жіночих команд вже п’ятий раз зібрав любителів цього виду спорту.
Звернення власника ділянки на Петлюри до депутатів та громадськості
Понеділок, 29 травня 2017
Thumbnail До редакції «Часопису» надійшло звернення за підписом Андрія Журавля. Шановні депутати, громадські активісти, тернополяни!
Майбутні чемпіони-легкоатлети зростають у Залізцях
Неділя, 28 травня 2017
Thumbnail На шкільному стадіоні смт. Залізці, Зборівського району, що на Тернопільщині,  вперше відбулися змагання з легкої атлетики серед учнів 1-4 класів та дітей старшої групи ДНЗ.
День кар'єри «PROFIT DAY» у Тернополі
П'ятниця, 26 травня 2017
Thumbnail В Українському домі «Перемога» у м. Тернополі відбувся День кар'єри «PROFIT DAY», співорганізатором якого виступив Тернопільський обласний центр зайнятості.
Юні тернополяни обирали майбутню професію
Вівторок, 16 травня 2017
Thumbnail У Тернопільському кооперативному торговельно-економічному коледжі відбувся День відкритих дверей для майбутніх абітурієнтів та їх батьків.
Шумчанам презентували роботу бару «Таверна»
П'ятниця, 05 травня 2017
Thumbnail Шумський районний центр зайнятості організував презентацію роботи бару «Таверна» ФОП Петренко Алли Мелетіївни.
Звернення від приватного підприємця Андрія Журавля
Середа, 03 травня 2017
Thumbnail До редакції надійшло звернення від приватного підприємця Андрія Журавля. Шановні мешканці міста! Мене, як приватного підприємця та жителя Тернополя, змусили звернутися до Вас обставини, які пов’язані із...