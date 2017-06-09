Тернопільський батюшка вирішив поєднати «приємне з корисним»

Одіозний отець Анатолій Зінкевич, який є настоятелем Свято-Троїцького духовного центру в Тернополі, схоже, вирішив поєднати «приємне з корисним».

Священнослужитель «дав благословення» на відкриття у приміщенні, що належить церкві, стоматологічного кабінету.

Про це на своїй сторінці в мережі «Фейсбук» розповів тернополянин.

«Тернопіль не перестає дивувати :). Вул. Злуки, Свято-Троїцький духовний центр. Такого екстер'єру стоматологічного кабінетуя за свою практику ще не зустрічав», - пише Микола Сліпаченко.

Нагадаємо, що отець Анатолій Зінкевич, який має хороші зв’язки з владою і бізнесовою елітою Тернополя, нерідко попадав у нашумілі історії. Його особистість є досить неординарною в силу своєї репутації, про що рясніють місцеві інтернет-видання та газети. «Отця Анатолія Зінкевича виключили з УПЦ КП», «В Тернополі одіозний о. Анатолій Зінкевич продовжує захоплювати парк, розширюючи хороми свого храму», – такі заголовки статей з’являються в перших рядах пошуковиків, якщо ввести запит з його іменем. Сайт «Тернополяни» також писав про те, як священик «давав прочуханки» новим патрульним у червні минулого року. Тоді його намагалися оштрафувати за проїзд «під знак» у центрі міста. Та марно. Самі тернополяни теж не з чуток знайомі з хамовитим протоієреєм, який звик брати нахрапом все, що йому потрібно для комфортного життя.

Фото – наочний доказ того, що бізнес і церква – речі невід’ємні та деякою мірою взаємозалежні. А що ви думаєте з цього приводу?

За матеріалами «Бізнес Компаньйон Тернопіль»