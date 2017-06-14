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Озброєні грабіжники в масках напали на родину підприємців

1123 121121Невідомі вночі напали на будинок місцевих підприємців. Родину били, допитуючи про гроші та цінні речі.

В ніч з 13 на 14 червня близько 3:40 ночі до будинку місцевих підприємців у селищі Велика Березовиця увірвалися грабіжники. На момент розбійного нападу в помешканні перебувало четверо людей - подружжя та двоє їхніх синів. Усе відбувалося досить швидко і уже за хвилин 30 нападники покинули будинок, - передають у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

«Родина тернополян спала, коли в оселю проникли зловмисники. Уже при огляді місця події слідчі з'ясували, що до середини невідомі залізли, віджавши на першому поверсі вікно», зазначає т.в.о. начальника Тернопільського відділення поліції Ярослав Мудрий. – Потерпілі не пригадують, що і як було, оскільки нападники, піднявшись на другий поверх, їм одразу на обличчя накинули якісь речі та почали бити».

Оговталася родина уже на першому поверсі. Батько, матір та їхній старший син були зв'язані, побиті і лежали лицем вниз. Десятилітнього хлопчика злодії лише зв'язали.

Потерпілі кажуть, що нападників було 3-5, на голові у кожного знаходилися маски. Одягнуті вони були в темний одяг та спортивне взуття, а розмовляли російською мовою. Їх били й допитували про гроші та цінні речі. Зловмисники отримавши потрібну інформацію зібрали коштовності та гроші, після цього втекли.

Молодшому сину вдалося звільнити руки, а потім батьків та брата. Далі родина викликала швидку й поліцію.

Правоохоронці розшукують нападників. Триває слідство відповідно до статті 187 ККУ - розбій.

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