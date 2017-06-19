Тернопільські СБУшники впіймали поплічника бойовиків

Співробітники Служби безпеки України затримали у Києві бізнесмена, який сприяв діяльності терористичної організації «ЛНР». Правоохоронцями встановлено, що зловмисник у 2015-2016 роках надавав у розпорядження незаконних збройних формувань власну спеціалізовану техніку для спорудження бойовиками фортифікаційних споруд, окопування танків та військових транспортних засобів на полігонах Луганської області.

Оперативники Управління СБУ в Тернопільській області затримали колаборанта в одному з районів столиці, у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Під час обшуків за місцем проживання та ведення господарської діяльності луганчанина правоохоронці вилучили документацію, готівку і банківські картки, що використовувалися його спільниками для перерахунку коштів бойовикам. Кримінальне провадження стосовного одного із них, відкрите за ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, наразі знаходиться на розгляді у Тернопільському міськрайсуді. Зловмиснику оголошено про підозру, а також вирішується питання щодо обрання йому відповідного запобіжного заходу. Триває досудове слідство.