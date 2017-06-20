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За любощі з поляками півтори тисячі євро

zlovmysnyk56719 червня оперативники відділу боротьби із злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, слідчі, працівники прокуратури та прикордонної служби Західного регіонального управління провели спільну операцію щодо недопущення вивозу дівчат для роботи у "сексуальному рабстві".

За словами керівника відділу Олександра Буняка, вербуванням дівчат займався тридцятидев'ятилітній тернополянин. Він через своїх друзів та знайомих шукав молодих жінок віком від 20 до 30 років модельної зовнішності для роботи за кордоном у Республіці Польща. Роботодавець пропонував охочим підзаробити місця прибиральниць у готельних комплексах. Зарплата у місяць там мала бути в межах п'ятисот євро. Коли дівчата погоджувалися, чоловік розповідав й про альтернативу із доходом, який в 3-4 рази перевищував попередню суму. За 1,5-2 тисячі євро дівчата мали працювати повіями у борделях. Двоє мешканок Тернопільської області погодилися на пропозицію торгувати тілом. Виготовленням документів, оформленням візи, працевлаштуванням та транспортним перевезенням займався вербувальник сам. Гроші, витрачені на них, заробітчанки мали повернути згодом. 19 червня правоохоронці затримали роботодавця разом із двома заробітчанками та водієм на пункті державного пропуску "Шегині". До Польщі вони їхали автомобілем марки Mercedes з польською реєстрацією. Вербувальника затримали відповідно до статті 208 КПК. Дівчат, які погодилися на добровільне "сексуальне рабство" опитали та відпустили додому. Наразі оперативники встановлюють місця, де мали працювати мешканці краю, а також з'ясовують, скільки українських дівчат тернополянин таким способом переправив за кордон.  Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 149 частина 2 ККУ - торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. Повідомляють в Нацполіції Тернополя.

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