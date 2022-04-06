На Кременеччині локалізували витік аміаку, спричинений руйнуванням резервуарів з добривами уламками ворожої ракети

Забруднення води у Кременецькому районі, яке сталося через витік хімікатів після падіння уламків російської ракети, вже локалізували.

Нагадаємо, що 4 квітня о 23.30 год на Тернопільщину знову було здійснено атаку. Ворожа ракета не досягла цілі і була збита силами ППО у Кременецькому районі. Уламки впали на склад мінеральних добрив і пошкодили шість резервуарів. В результаті наступного ранку було виявлено перевищення рівня аміаку у ґрунті та річці Іква.

За прогнозами екологів, протягом трьох-чотирьох днів ситуація стабілізується.

Жителям територій, по руслі річки Іква Кременецького району рекомендували не використовувати воду з криниць як питну. Також заборонили вилов риби. У населений пункт, де стався інцидент, доставили питну воду. Автомобілі служби ДСНС завезли технічну воду для потреб господарств та підприємств.

Станом на сьогодні, 6 квітня, забруднення води у Кременецькому районі локалізовано.

Наразі всі населені пункти, крім села Сапанів, можуть користуватися водою для побутових потреб. Обласний лабораторний центр проводить забір води та у ґрунті кілька разів на день. У селі Сапанів, яке розташоване біля річки Іква, ситуація не змінилась. Там досі показники шкідливих речовин перевищують норму.

Керівники району та громади провели зустріч з мешканцями села, роз'яснили наслідки ракетного обстрілу та дали рекомендації щодо поводження з водою та ґрунтом.

Село забезпечили питною водою.

За словами голови Тернопільської обласної ОВА Володимира Труша, довозили бутильовану воду у село Сапанів також і вночі. Наразі ситуація під контролем. Про результати замірів шкідливих речовин - повідомлятиму.