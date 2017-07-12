Рятуючи хлопчину, втопився сам. Не вижила і дитина

Трагедія сталася у вівторок, 11 липня на Чортківщині. 12-річний хлопчина з двома друзями близько 13 години пішов відпочивати на річку.

Вони купалися, кажуть свідки, біля мосту, але в місці, пристосованому для відпочинку. В якийсь момент діти почали тонути.

Їх помітив рибалка, який сидів поруч. Чоловік, 1957 року народження, кинувся допомагати юнакам. Одного витягнув, іншого виштовхав на мілину. Проте третього хлопчика дістати не зміг.

Не вдалося чоловікові і самому врятуватися. Він потонув разом з 12-річним чортківчанином. На місце події виїжджали правоохоронці та рятувальники. Тіла загиблих уже дістали. Наразі фахівці встановлюють причину нещасного випадку.