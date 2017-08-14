За добу на Тернопільщині втопилося двоє чоловіків.

13 серпня о 14:30 в с. Глядки Зборівського району, в Івачівському водосховищі, поліцейські знайшли без ознак життя тіло 25-річного місцевого мешканця, який ще 10 серпня близько 23 години зник під час купання.

Цього ж дня о 16:30 в с. Лисичники Заліщицького району, під час купання в необладнаному місці в р. Серет втопився 40-річний місцевий житель. Тіло загиблого виявили місцеві мешканці на дні річки.

За інформацією Управління ДСНС України у Тернопільській області, з початку 2017 року на водоймах Тернопільської області загинули 40 людей, з них – 7 дітей.