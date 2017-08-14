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У зоні АТО загинув військовий з Тернопільщини
У зоні АТО загинув ще один військовий з Тернопільщини.
12 серпня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Водяне загинув 21-річний солдат Іван Сторчак, навідник кулеметного взводу військової частини А2896, повідомили в обласному військовому комісаріаті.
Молодий боєць із багатодітної родини, уродженець села Криволука Чортківського району.
Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям, побратимам Героя.
Вічна слава Героям!
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Новини тернополян
В Залізцях діє школа плавання
Вівторок, 08 серпня 2017
Вівторок, 08 серпня 2017
В смт. Залізцях в теплі сонячні дні на пристосованому місці ставу проводиться навчання плаванню дітей шкільного та дошкільного віку.
«Олімпійське літо» подорожує оздоровчими таборами Тернопільщини
Вівторок, 18 липня 2017
Вівторок, 18 липня 2017
Щойно завершилось спортивне свято в оздоровчому комплексі «Лісовий», як уже лісова дорога привела Тернопільський обласний центр фізичного здоров¢я населення «Спорт для всіх» до дитячого оздоровчого закладу «Лісовий...
Український стоматолог вчитиме американців канонам «голлівудської посмішки»
Середа, 12 липня 2017
Середа, 12 липня 2017
Останнім часом українські лікарі впевнено завойовують світове визнання. Наші стоматологи, завдяки активному впровадженню новітніх технологій, навчають премудростям професії колег з Європи, а...
У Тернополі розпочався проект «Спортивні канікули»
Субота, 08 липня 2017
Субота, 08 липня 2017
Мешканці мікрорайону «Східний» взяли участь у спортивно-масовому заході «Спортивні канікули», організатором якого є Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення.
У файному місті ями
Середа, 05 липня 2017
Середа, 05 липня 2017
Ями на 15 квітня вже декілька місяців: Валерій Смирнов
Асоціацією платників податків України розроблено новий ліберальний Податковий Кодекс
Понеділок, 03 липня 2017
Понеділок, 03 липня 2017
Прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману, Міністру фінансів України Олександру Данилюку, Голові Комітету ВР з питань податкової і митної політики Ніні Южаніній, Голові Комітету ВР з питань...
Група хуліганів зносить паркан на Петлюри (відео)
Понеділок, 26 червня 2017
Понеділок, 26 червня 2017
На інтернет-адресу нашого сайту надійшло повідомлення за підписом «Степан К» із двома відеофайлами. На цих відео, за словами дописувача, зафільмовані події 8 червня 2017 року, коли чисельна група невідомих осіб...
Залозецький став – Залозецькій громаді
Неділя, 11 червня 2017
Неділя, 11 червня 2017
В понеділок, 12-го червня 2017-го року об 11.00 в Регіональному відділенні Фонду Державного майна України за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 відбудеться безпрецедентна подія-конкурс оренди ...
Вдосконалюйте знання іноземних мов влітку!
Понеділок, 05 червня 2017
Понеділок, 05 червня 2017
Якщо у вас канікули або відпустка, а ви ще не спланували свій вільний час - тоді чекаємо на вас в інформаційно-ресурсному центрі "Вікно в Америку" при Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці!