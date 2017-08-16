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До чого догосподарювався селищний голова Великих Бірок?

мацелюхНещодавно ми писали про те, як у Великих Бірках Тернопільського району виник конфлікт між громадою селища та селищною радою через бажання останньої побудувати в центрі села у відпочинковій зоні гаражі для голови і своїх працівників.

Незважаючи на втручання активістів, досі, до речі, невідомо чи вирішена ця проблема. Проте і без цього у місцевих жителів достатньо нарікань  викликає безгосподарна, а подекуди просто халатна «діяльність»  Великобірківського голови Романа Мацелюха.

Останнім наслідком такого недбальства очільника селища та байдужого відношення до своїх односельців стало те, що у селищному будинку культури провалився дах, який декілька років знаходився у аварійному стані.

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За весь цей період пану Мацелюху  не прийшло до думки його відремонтувати, адже кошти на це в селищному бюджеті були і є. Вочевидь, у нього були і є «важливіші справи». Бо як тоді пояснити, що уже більше двох місяців по вулиці Шевченка (через яку не те що проїхати, ледве пройти можна через відсутність роками ремонту) ведуться незрозумілі «розкопки».

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Виявляється це місцева комунальна служба розрила комунікації для ремонту та так все і залишила.

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Та й про що можна говорити в даному контексті, якщо навіть більше місяця сміття і бадилля з подвір’я селищної ради «господарі» не спроможні вивезти. (Певно чекають, що голова організує толоку перед Пасхою).

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А між іншим Великобірківське комунальне підприємство «Добробут»  щомісячно отримує з селищного бюджету,  крім коштів за  територіальне обслуговування, ще й немалі дотації. То чим це підприємство займається по суті і за що працівникам платять заробітну плату? На жаль, але доводиться констатувати, що пан голова не може дати раду своїй господарці. Якщо так піде і далі, то Великі Бірки точно перетворяться на якусь резервацію. Тоді з мрією, створити об’єднану територіальну громаду з центром у Великах Бірках та очолити її, Роману Мацелюху доведеться розпрощатися. Але поки від такої «діяльності»  в першу чергу програють прості мешканці селища.

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