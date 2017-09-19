Вже від завтра у тернополян буде гаряча вода

У тернополян буде гаряча вода. «З найближчої середи – 20 вересня буде відновлено постачання гарячої води у м. Тернополі», - зазначив очільник Тернополя.

Через позицію державного підприємства НАК «Нафтогаз України» Тернопіль залишився впродовж кількох місяців без гарячої води. Розуміючи всю складну ситуацію Тернопільська міська рада намагалася вирішити дане питання на рівні Кабінету міністрів та профільного міністерства.

«Вагомим фактором, який зупинив подачу гарячої води, стала заборгованість населення у сумі понад 38 мільйонів гривень перед комунальним підприємством "Тернопільміськтеплокомуненерго". Незважаючи на великий борг, ми намагалися у травні, червні та липні подавати гарячу воду, при цьому дофінансовували діяльність комунального підприємства з міського бюджету на суму понад 9 млн. грн., - розповів міський голова Сергій Надал. - Проте найбільшою проблемою стала діяльність НАК «Нафтогаз Україна», який відмовився постачати газ для підігріву води, щоб подавати її населенню. Натомість державне підприємство хотіло постачати газ за ціною, яка є значно вищою, аніж та, що закладена в тарифах».

Та все-таки, за результатами проведених ряду зустрічей та переговорів, 20 вересня відновлять постачання гарячої води у домівки городян, йдеться у повідомленні на офіційному сайті Тернополя.