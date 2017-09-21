Тернопільську поліцію очолить корупціонер?

На сторінці громадської організації «Вільні люди Тернопіль - Самооборона Майдану» в соціальній мережі Facebook з’явились викривальні матеріали стосовно полковника поліції Василя Джиджори та його «діяльності» під час служби у правоохоронних органах.

За інформацією активістів наразі цей «правоохоронець» в скорому часі може очолити Тернопільське обласне управління поліції.

«Після Революції Гідності відбулася спроба реформування наскрізь прогнилої, корумпованої системи Міністерства Внутрішніх Справ. Для цього були запрошені іноземні консультанти із США та країн ЄС. Вперше в історії України до цього процесу залучили громадськість. В ході проведення реформи значна кількість правоохоронців була звільнена з міліції, іншим створили комфортні умови для відставки (хороше пенсійне забезпечення, велика вихідна допомога, інші пільги).

Проте, як цього треба було чекати, в системі МВС залишилася впливова корупційна каста людей, яким вдалося уникнути звільнення різними маніпуляціями. Зокрема, шляхом перебування в декретній відпустці, переведенням в інші області (де для членів атестаційних комісій ці співробітники були просто новими, незнайомими людьми), переведенням в структуру Департаментів МВС, зокрема – Департамент Захисту Економіки та Департамент Внутрішньої Безпеки, співробітники яких переатестовувалися в Києві, без участі місцевих громадських активістів. Вищевказані шляхи уникнення справедливої переатестації застосовували працівники, ще тодішнього УМВС в Тернопільській області.

Ми, учасники атестаційних комісій ГУНП в Тернопільській області, протягом року збирали доказову базу незаконних фактів діяльності працівників поліції на Тернопільщині, щоб використати їх під час проведення реформи на Тернопільщині. Ми хочемо в цій публікації продемонструвати Вам, як нелюстровані «перевертні в погонах» сьогодні намагаються відновити свій попередній вплив, вже новоствореній поліції!

Так, одним із найяскравіших представників старої «міліцейської системи» є полковник поліції Джиджора Василь Іванович. В органах Внутрішніх справ обіймав посаду начальника Управління по боротьбі з організованою злочинністю в Тернопільській області. Після Революції Гідності намагався очолити УМВСУ в Тернопільській області, проте безуспішно. З початком переатестації особового складу УМВС області, Василь Іванович, шляхом неофіційних домовленостей, домігся переводу на посаду заступника начальника Відділу внутрішньої безпеки в Закарпатській області Національної поліції України, уникнувши таким чином «прозорої» переатестації.

Видається очевидним, що переваги служби в міліції Джиджора В.І. зумів вдало конвертувати у матеріальні цінності.

Зокрема, під час служби в органах УМВС помічений у користуванні автомобілями BMW ALPINA, Skoda Super-B та Volkswagen Touareg, який був зареєстрований на його дружину.

Згідно декларації, яку подав Василь Іванович за 2016 рік, він є власником:

- Дворівневої квартири загальною площею 140.10 кв.м., в м.Тернопіль;

- Гаражу загальною площею 17.90 кв.м.;

Не менш заможною є дружина Василя Івановича – Джиджора Ольга Миронівна, яка є успішним підприємцем. Саме на неї є оформлена левова частка спільного майна та бізнесу подружжя. Так, згідно декларації, Ольга Миронівна є власником:

- п’яти автобусів «Богдан А092-02»; трьох офісних приміщень у м.Тернопіль (87,6, 91,4 та 55,5 м.кв.);

- двох земельних ділянок в с.Байківці (800 та 684 кв.м.); нежитлового приміщення площею 170,9 м.кв. у м.Тернопіль;

- незавершеного будівництвом житлового будинку у с.Байківці (площа у декларації не зазначена).

Бізнес Ольги Миронівни можна віднести до процвітаючих – належні їй автобуси «Богдан» курсують про маршруту №13 у м.Тернополі, приносячи значний, стабільний дохід. «Фірмою-прокладкою» у цьому бізнесі виступає ТзОВ «МЕГА-СЕРВІС», на яку і видано ліцензію на пасажирські перевезення. При цьому, отримання необхідних ліцензій та дозволів забезпечив Джиджора В.І. користуючись близькими дружніми зв’язками (кумівством) із тодішнім заступником Тернопільського міського голови Камінського Володимира Володимировича. Крім автобусів, належних Ользі Миронівні, на зазначеному маршруті залучені ще й автобуси оформлені на рідного дядька Ольги Миронівни – Бердея Івана Михайловича та на інших осіб, що не пов’язані із Джиджорою В.І. родинними зв’язками.

Проаналізувавши декларацію доходів та майна полковника Джиджори В.І. та членів його сімї та інші відкриті джерела інформації, нам не вдалося знайти підтвердження, що походження зазначеного майна є законним. Сподіваємося Василь Іванович зуміє пояснити – ЗВІДКИ??? Не нам, а #НАЗК!

Сьогодні Джиджора В.І. повернувся працювати у Відділ внутрішньої безпеки ГУНП в Тернопільській області. За нашою інформацією теперішній керівник ВВБ Власов Андрій Васильович найближчим часом йде у відставку, а на його місце претендує пан Джиджора, який вже планує, скориставшись можливостями нової посади, заручившись підтримкою свого оточення (працівників МВС та політиків) очолити ГУНП в Тернопільській області.

На таку думку нас наштовхнула отримана нами інформація, що Джиджора В.І. тимчасово виконуючи обов’язки керівника Відділу внутрішньої безпеки обласного ГУНП, вже почав з використанням службового становища чинити тиск на працівників та керівництво районних відділів ГУНП Тернопільської області, з метою схиляння їх до «взаємовигідної співпраці», - йдеться у повідомленні.