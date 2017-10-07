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У квартирі на масиві Дружба виявили мертве подружжя

policia 0201 6У квартирі тернопільської багатоповерхівки на вулиці Винниченка знайшли мертве подружжя.

Сусіди почали підозрювати, що з мешканцями квартири щось трапилося, оскільки їх ніхто не бачив і не чув близько двох тижнів. Крім того з квартири стареньких відчувався різкий неприємний запах. Люди викликали поліцію.

На місце виклику виїхали патрульні, слідчо-оперативна група та працівники служби надзвичайних ситуацій. Відкривши двері, правоохоронці побачили тіла чоловіка та жінки, 1942 року народження. Він лежав на ліжку, а вона в сусідній кімнаті на підлозі. Обоє були мертвими, а зовнішній вигляд тіл свідчив, що смерть наступила давно.

За словами Богдана Гульмана, заступника начальника міського відділу поліції, жінка майже не ходила, пересувалася квартирою за допомогою ходуль. Доглядав за нею чоловік. Сусіди стверджують, що діти загиблих перебувають за кордоном, але часто навідуються до батьків.

При попередньому огляді тіла слідів насильницької смерті оперативники не виявили. Це ж підтвердила і судмедекспертиза. Медики кажуть, що чоловік, судячи зі стану тіла, помер днів десять тому. Його дружина через декілька днів. Що стало причиною смерті пенсіонерів - покаже вскриття.

Триває слідство, повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

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