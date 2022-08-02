Проведуть тренінг для ВПО, яким понад 30 років

У Тернополі 8-9 серпня пройде дводенний тренінг «Стійкість під час війни» з метою підтримки внутрішньо переміщених осіб віком від 30 років і старше. Тривалість тренінгу – 8 годин (з 10:00 год по 18:00 год).

Тренінг розроблений програмою «Єднання заради дії» та спрямований для громадян, які бажають покращити свій особистий стан та відновити ресурси. На дводенному тренінгу учасники зможуть отримати навички та знання, які допоможуть легше пережити травматичний досвід, навчитись розуміти і регулювати особистий емоційний стан, опанувати психологічну самодопомогу і заспокоєння, покращити розуміння своїх потреб та можливість планувати майбутнє й відновлювати свій ресурсний стан. Після проходження тренінгу учасники також зможуть створити власні групи самопідтримки та застосовувати набуті знання на практиці, підтримуючи одне одного. Для участі у тренінгу необхідно заповнити форму за посиланням. Про місце і час проведення тренінгів зареєстрованим учасникам буде повідомлено додатково на вказану ними електронну адресу.