10-річна дівчинка потрапила під колеса ВАЗу

Дитину із закритим переломом нижньої третини правої гомілки зі зміщенням, доставили до травматологічного відділення дитячої обласної лікарні. Близько 17-ї години, 22 листопада, на вулиці Галицькій ВАЗ збив 10-річну дівчинку.

До приїзду слідчо-оперативної групи патрульні здійснювали охорону місця події.

Причину ДТП та усі обставини з’ясовують слідчі.

Додамо, що з початку року інспектори зафіксували 31 ДТП за участі дітей, з них – 24 з потерпілими, 1 дитина загинула, 25 травмовано.