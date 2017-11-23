Останні новини

10-річна дівчинка потрапила під колеса ВАЗу

DTP avariaДитину із закритим переломом нижньої третини правої гомілки зі зміщенням, доставили до травматологічного відділення дитячої обласної лікарні. Близько 17-ї години, 22 листопада, на вулиці Галицькій ВАЗ збив 10-річну дівчинку.

До приїзду слідчо-оперативної групи патрульні здійснювали охорону місця події.

Причину ДТП та усі обставини з’ясовують слідчі.

Додамо, що з початку року інспектори зафіксували 31 ДТП за участі дітей, з них – 24 з потерпілими, 1 дитина загинула, 25 травмовано.

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Погода

Погода
Погода у Тернополі
Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на sinoptik.ua у Донецьку

Новини тернополян

Тернополян просять підтримати кращі проекти Програми соціального підприємництва
Понеділок, 04 грудня 2017
Thumbnail Тернополянам пропонують взяти участь у голосуванні за найкращі проекти Програми соціального підприємництва. Триватиме воно до 14 грудня.
Українські зірки розповіли, як долали дитячі страхи
П'ятниця, 24 листопада 2017
Thumbnail Знамениті українські спортсмени та діячі культури взяли участь у всеукраїнському соціальному проекті «Діти неоголошеної війни», мета якого - підтримати дітей, які потребують особливої щоденної уваги до...
У Мистецькій резиденції ім. Назара Войтовича можна буде відвідувати різноманітні курси
П'ятниця, 10 листопада 2017
Thumbnail Відкриття освітньої програми Мистецької резиденції ім.Назарія Войтовича ГО Конргес Активістів Культури спільно з ГО МЦР МІСТ відкривають Освітню програму у Мистецькій резиденції ім.Назарія...
Школа академічної доброчесності
Неділя, 29 жовтня 2017
Thumbnail Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека спільно з ГО «Інформаційно-правовий центр «Права людини» за участі СІТ «Наші права» планує розпочати курс навчання у Школі академічної доброчесності, що проходитиме на...
Військова служба за контрактом
Неділя, 08 жовтня 2017
Thumbnail На військову контрактну службу запрошуються чоловіки і жінки віком від 18 до 60 років.
Допоможіть врятувати дитину!
Неділя, 01 жовтня 2017
Thumbnail Владочка живе надією! Її дитинство це - уколи, крапельниці, нескінченний діаліз, біль і кахельні стіни процедурних кабінетів.
Суд із екс-регіоналом Борщівщини: була одна справа, стало дві
Четвер, 28 вересня 2017
Thumbnail Суд із екс-заступником директора Олевського лісгоспу Валентином Антонійчуком досі не перейшов до розгляду справи по суті, а тим часом директор того ж лісгоспу Олександр Бондарчук подав позов до...
Креативні українці створили незвичний сервіс підбору книжкових подарунків
П'ятниця, 22 вересня 2017
Thumbnail Ідея доставляти букбокси (так звані «книжкові коробки») виявилася новою і цікавою для книголюбів по всій Україні. Команда із п'яти людей створила стартап BookYourBooks — сервіс доставки книжкових сюрпризів.
Центр творчості дітей та юнацтва запрошує Вас та Ваших діток на «День творчої дитини»
Середа, 13 вересня 2017
Thumbnail Центр творчості дітей та юнацтва запрошує Вас та Ваших діток на «День творчої дитини», який відбудеться в неділю, 17 вересня, на Театральному майдані.