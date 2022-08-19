Теребовлянський грабіжник сидітиме сім років

За публічного обвинувачення прокурора Теребовлянської окружної прокуратури вироком районного суду неодноразово судимому жителю Чортківщини, який вчинив замах на грабіж в умовах воєнного стану, призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі (за ч. 2 ст. 15, ч .4 ст. 186 КК України).

Прокурор довів у суді, що увечері 20 червня 2022 року житель Чортківського району у м. Теребовля відкрито викрав у жінки сумку і намагався втекти, але, пробігши близько 10 м послизнувся, впав та був затриманий потерпілою і свідками злочину, які поспішили їй на допомогу. У судовому засіданні обвинувачений визнав вину у скоєному злочині. Вирок ще не набрав законної сили.