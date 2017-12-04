Голову сільради затримали під час одержання хабаря

Тисячу доларів вимагала голова сільради від громадянина за надання земельної ділянки. Жінку було викрито в приміщенні сільської ради після одержання нею хабаря.

Задокументували злочин оперативники Управління захисту економіки в Тернопільській області та слідчі обласної прокуратури.

Встановлено, що голова сільради вимагала та отримала від місцевого жителя 1000 доларів США за видачу рішення сесії сільської ради щодо виділення останньому земельної ділянки площею 1,8 га.

Відповідно до санкції ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Слідство триває.