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Що «наколядувала» суддя Тернопільського Господарського суду?

009111Продовжуємо знайомити наших читачів з діяльністю скандальної судді Господарського суду Тернопільської області Надії Бурди. Нагадаємо, що в попередньому матеріалі мова йшла про те, як ця «служителька Феміди» виносила не тільки доволі суперечливі, а й відверто незаконні рішення.

Сьогодні ж предметом нашої уваги стануть декларації пані Бурди. Отже, за даними єдиного державного реєстру декларацій, у 2015 році суддя заробила майже 242 тис. гривень, у 2016 році - 308 тисяч. У решті позицій декларації за 2015 та 2016 роки не відрізняються. У власності Бурди є четверта частина квартири у Тернополі площею 65,8 кв. метри і вартістю 12 (дванадцять!)  гривень (Де такі дешеві квартири продають???), земельна ділянка в селі Дичків Тернопільського району площею 0,07га, вказана без вартості, а також автомобіль «Шкода Октавія А-5» 2006 року випуску, який теж вказаний без вартості. Як видно з декларацій – Надія Бурда веде доволі скромний  спосіб життя.

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Проте не все так просто. У декларації судді власником 25% частки спільної квартири в Тернополі вказана її дочка- Кобель Оксана Василівна, яку мама прилаштувала помічником, увага, у той самий Господарський суд Тернопільської області. Сімейний суддівський підряд в дії! За даними єдиного державного реєстру декларацій у 2016 році у власності пані Кобель, крім вищезгаданої частки квартири, перебувала 50%  частка квартири в Тернополі площею 87,6 кв.метрів, без вказання вартості; земельна ділянка у селі Кип’ячка Тернопільського району площею 0,095 га, без вказання вартості, і яка була набута у червні 2014 року. Цікаво, що ще дві земельні ділянки площею 0,079 га та 0,15 га відповідно  у цьому ж селі  були оформлені протягом 2014 року на чоловіка пані Оксани- Кобеля Василя Миколайовича.

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І ще один цікавий факт із професійної біографії Надії Бурди. 29 вересня 2016 року суддя написала заяву на звільнення. Вочевидь, таке рішення було прийняте через впровадження судової реформи, а також щоб отримати величезні соціальні виплати та не проходити переатестацію. Бо, в разі не проходження «екзамену»,- «всьо пропало». Однак, 22  грудня цього ж року   Надія Миколаївна відкликала свою заяву і благополучно працює в Господарському суді по сьогоднішній день. Можна тільки здогадуватись, що саме заставило за такий короткий термін змінити своє рішення. Думається, що до таких дій її спонукало явно не бажання служити українському народові.

Далі буде…

Сергій Сергієнко

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