Корисні сервіси міста, що спрощують життя

Тернополяни можуть онлайн записатися на прийом до лікаря, повідомляти про міські проблеми, слідкувати за рухом міського громадського транспорту та навіть оплачувати комунальні послуги.

Зараз працює 14 електронних сервісів та порталів, які допомагають мешканцям міста.

Перелік діючих сервісів:

Портал «Відкрите місто»

Система, що дає можливість мешканцям Тернополя звернутися до працівників відповідних підрозділів міської ради з повідомленням про комунальні проблеми та стежити on-line за їх вирішенням.

«Файна карта»

Веб-ресурс, на якому ви знайдете усю інформацію щодо електронних проїзних квитків та можете он-лайн подати документи на виготовлення «Карти тернополянина».

«Транспорт Тернополя»

Он-лайн - система спостереження за рухом громадського транспорту Тернополя. Користувачі веб-порталу мають можливість дізнатися, як за допомогою громадського транспорту дістатися з однієї точки міста в іншу, бачити карту маршрутів транспорту у Тернополі та спостерігати, де у даний час знаходиться потрібний тролейбус чи автобус.

«Комунальні платежі»

Електронна платіжна система, що призначена для здійснення розрахунків за комунальні послуги у Тернополі. Мешканці міста можуть оплатити комунальні послуги та подати показники, ввівши особовий рахунок карток VIZA та MASTER CARD. Також є можливість пошуку абонента за адресою.

«Подача показників»

Он-лайн - ресурс для подачі показників газу, води та електроенергії. На цьому ж сайті можна здійснити оплату усіх комунальних послуг, включаючи Інтернет, домофон, квартплату та вивезення ТПВ, а також отримати усю інформацію про стан оплати комунальних послуг за попередні місяці та наявні субсидії.

«Тернопіль житлово – комунальний»

Веб-ресурс, де розміщена актуальна та оперативна інформація про діяльність у сфері житлово-комунального господарства міста, про структуру управління та графіки прийому фахівців, а також про підприємства, які перебувають у підпорядкуванні управління.

Тут також можна залишити звернення, скаргу, зауваження чи пропозицію щодо діяльності ЖЕКів чи інших комунальних установ житлово-комунального господарства Тернополя.

«Дошкільна освіта м. Тернополя»

Загальноміська електронна реєстрація дітей до дошкільних навчальних закладів Тернополя. Завдяки даній е-системі батьки можуть побачити інформацію про садочки, які функціонують у місті, обрати потрібний дошкільний заклад та зареєструвати дитину до дитсадка через інтернет.

«Он-лайн - запис на прийом до педіатра»

Система «Електронна реєстратура» дозволяє батькам оперативно, через інтернет, не перебуваючи в черзі у поліклініці, записати дитину на прийом до дільничного педіатра. До вузького спеціаліста маленьких пацієнтів записує лише педіатр безпосередньо на прийомі.

В амбулаторній карті вказуються дата та час відвідування, тому в реєстратуру перед візитом до лікаря звертатися не потрібно.

«Он-лайн - запис на прийом до сімейного лікаря»

Єдиний інформаційний ресурс для закладів «Центру первинної медико-санітарної допомоги», завдяки якому пацієнти можуть записатися на прийом до дільничного сімейного лікаря або обрати іншого лікаря, дізнатися актуальну інформацію про їх діяльність та отримати відповіді на запитання.

«Єдина система місцевих петицій»

Веб-портал, де громадяни можуть залишати колективні публічні звернення в електронній формі. Для того, щоб підтримати електронну петицію або створити нову, на сервісі потрібно зареєструватися.

«Громадський бюджет»

Це інструмент, який надає можливість кожному жителю Тернополя брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету через створення проектів для покращення міста.

Платформа «Громадський проект» дозволить вам брати участь в конкурсі, не виходячи з дому: ви можете подати заявку on-line і відслідковувати долю свого проекту безпосередньо на сайті.

«Центр надання адміністративних послуг»

Завдяки даному інтернет - ресурсу тернополяни можуть швидко знайти інформацію про адміністративні послуги, які надаються у ЦНАПі, отримати он-лайн - консультацію та здійснити попередній запис на прийом.

Для реєстрації на прийом потрібно обрати годину та зал, в якому ви хочете отримати послугу. На порталі також існує можливість скористатися особистим «Кабінетом користувача».

«Веб-камери Тернополя»

Веб-портал Системи централізованого відеоспостереження міста Тернополя (СЦВМТ) надає можливість вільного цілодобового он-лайн перегляду камер, кількість котрих у місті постійно збільшується. Наразі у Тернополі доступні для перегляду понад 380 веб-камер.

Сайт Тернопільської міської ради

На сайті розміщені лінки на усі діючі електронні ресурси, також ви дізнаєтеся про графіки прийому депутатів, працівників структурних підрозділів та знайдете іншу актуальну інформацію.