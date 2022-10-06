Вороги обірвали життя прокурора з Тернополя

Колектив органів прокуратури глибоко сумує через непоправну втрату – загибель на війні колеги – 39-річного Віталія Олеговича Стадника. Під час виконання бойового завдання 1 жовтня 2022 року у Херсонській області загинув начальник управління Тернопільської обласної прокуратури, старший радник юстиції, батько трьох неповнолітніх дітей.

Віталій Стадник більше 17 років працював в органах прокуратури Тернопільської області. Усі пам’ятають його спокійного, виваженого, надійного та впевненого у власних силах, а також завжди готового прийти на допомогу. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника рідної землі. Розділяємо біль рідних та схиляємо голови в глибокій скорботі.