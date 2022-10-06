Жителька Кременеччини придбала фейкове авто з Європі

Мешканка Тернопільського району хотіла отримати грошову допомогу на благодійність, натомість втратила всі кошти. Жінка в соцмережі розмістила оголошення про збір коштів на авто для воєнних потреб. До неї зателефонував невідомий та запропонував фінансову допомогу.

Чоловік попросив перейти за посиланням, аби заповнити усі реквізити для надходження коштів. Потерпіла ввела банківські персональні дані і за певний проміжок часу отримала сповіщення про списання майже 8 тисяч гривень. Благодійні кошти потрапили в руки невідомому зловмиснику. На фейкове повідомлення натрапила мешканка Кременеччини. Автор посту в мережі Фейсбук запевняв, що допоможе придбати та привезти авто з Європи. Потерпіла перерахувала 14 тисяч гривень завдатку посереднику. Після отримання грошей аферист перестав виходити на зв'язок. За обома фактами шахрайств слідчі розпочали кримінальні провадження, особи зловмисників встановлюють. Поліцеські наголошують: не надсилайте власні кошти невідомим людям! Якщо хочете придбати авто, обов’язково переконайтесь, що воно існує, а посередник- не черговий злодій з інтернету. Ретельно вивчайте усю інформацію про продавця, зазначені в оголошеннях номери телефонів перевіряйте через пошукові системи або на сайті Кіберполіції: https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/. Не переходьте за фейковим посиланням, ви можете легко втратити гроші, надавши реквізити картки! Не слід повідомляти пін-код, номер картки, логін і пароль, cvv-код третім особам по телефону.